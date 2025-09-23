Σερβικό δημοσίευμα για Ντιλικινά και Ολυμπιακό: «Η Παρτίζαν περιμένει χρήματα για να αφήσει τον Γάλλο»

Η Παρτίζαν ζητά οικονομικό αντάλλαγμα για να αφήσει ελεύθερο τον Φρανκ Ντιλικινά να έρθει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τη «Mozzartsport».

Ο Φρανκ Ντιλικινά έχει έρθει από το μεσημέρι της Δευτέρας στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν ένα γκαρντ ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινούν, αρχής γενομένης από το Super Cup την προσεχή Παρασκευή και την EuroLeague στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο ο Ντιλικινά δεν είναι ελεύθερος. Ο Γάλλος γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Παρτίζαν, με τη «MozzartSport» να αναφέρει πως οι Σέρβοι δε θέλουν να τον αφήσουν χωρίς κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα.

Σε αντίθεση με τα αρχικά δεδομένα, που έκαναν λόγο πως η Παρτίζαν ήθελε απλώς να «σβήσει» το συμβόλαιό του από το μπάτζετ της και αυτό να το αναλάβει ο Ολυμπιακός.

Μάλιστα, οι Σέρβοι αναφέρουν πως ο Ζόραν Σάβιτς περιμένει την πρόταση του Ολυμπιακού, ώστε να συζητηθεί και το ποσό που θέλουν οι Σέρβοι για να ελευθερώσουν τον Ντιλικινά.

Η Παρτίζαν έχει και αυτήν «πίεση», μιας και με τα χρήματα από το συμβόλαιο του Ντιλικινά, θα αναζητήσει στην αγορά μία λύση για τη θέση του σέντερ.