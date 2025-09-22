Οι οπαδοί της Ζάλγκιρις ξέσπασαν: «Ένας σύλλογος χωρίς αξίες, μια ομάδα χωρίς υποστήριξη»

Οι οπαδοί της Ζάλγκιρις ήρθαν σε ρήξη με τη διοίκηση και διαμαρτυρήθηκαν αρνούμενοι να μπουν στο γήπεδο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Οι Green White Boys, οι πιο πιστοί οπαδοί της Ζάλγκιρις διαμαρτυρήθηκαν έξω από το γήπεδο, αφού αρνήθηκαν να μπουν μέσα και να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Φαίνεται ότι οι ultras της ομάδας του Κάουνας δεν συμφωνούν με πρόσφατες αποφάσεις της διοίκησης, έτσι αντέδρασαν με αποχή από τη στήριξη της ομάδας εντός γηπέδου, λίγες μέρες πριν την έναρξη της EuroLeague.

Με ένα πανό που δήλωνε ξεκάθαρα τη στάση τους οι οπαδοί έμειναν σιωπιλοί έξω από το γήπεδο. Το πανό έγραφε «Ένας σύλλογος χωρίς αξίες. Μια ομάδα χωρίς υποστήριξη»

Τα παράπονά τους αφορούν την απόκτηση του Αζουόλας Τουμπέλις από τη μισητή Ρίτας Βίλνιους και τη διαχείριση του συλλόγου τα τελευταία δύο χρόνια.

Η διοίκηση δυσαρέστησε τον κόσμο, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν βλέπει το καλό της ομάδας αλλά μόνο το οικονομικό όφελος, απαξιώνοντας το όνομα του συλλόγου. Η συμφωνία με τον, κατά τα άλλα ταλαντούχο, Τουμπέλις ήταν το κερασάκι στην τούρτα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, αφού δεν θέλουν να εκπροσωπεί την ομάδα τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωσαη των οπαδών:

«Οι Green White Boys σταματούν προσωρινά την υποστήριξή τους προς την ανδρική ομάδα μπάσκετ της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθούν κοινές αξίες ανάμεσα στην ομάδα μας και την οργάνωση του συλλόγου, γι’ αυτό και αυτή η απόφαση δεν είναι αποτέλεσμα ενός ή δύο γεγονότων.

Η οπτική μας και η αντίληψη των ατόμων που αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνα για τον σύλλογο όσον αφορά τη σημασία του ονόματος «Žalgiris», την αυθεντικότητά του και την εικόνα του διαφέρουν ριζικά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αποφάσεις εντός της οργάνωσης, η εσωτερική επικοινωνία και η έλλειψη σαφούς αξιακού πυρήνα και κατεύθυνσης είναι οι βασικοί λόγοι της απόφασής μας.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η υπογραφή του Tubelis δεν είναι με κανέναν τρόπο ο μοναδικός λόγος αυτής της διαμαρτυρίας. Ναι, είμαστε αντίθετοι με το να εκπροσωπεί αυτός ο παίκτης την ομάδα, αλλά για εμάς το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο.

Το «Žalgiris» δεν μπορεί να αφορά μόνο τα χρήματα, την επιθυμία για κέρδος ή τις πωλήσεις. Προς το παρόν, δημιουργείται η εντύπωση ότι όλες οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια, ξεχνώντας τις αξίες. Νιώθουμε ότι οι οπαδοί αντιμετωπίζονται κυρίως ως οικονομική πηγή και όχι ως μέρος της κοινότητας που διαμορφώνει την ταυτότητα του συλλόγου. Κατανοούμε ότι η οικονομική σταθερότητα του συλλόγου είναι ένας από τους βασικούς στόχους, αλλά για εμάς αυτό αποτελεί μέσο για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης ομάδας και όχι τον κύριο στόχο της οργάνωσης.

Ο στόχος μας δεν είναι να βλάψουμε το όνομα «Žalgiris». Αντίθετα – θέλουμε αυτό το όνομα να συνεχίσει να ενώνει και να προκαλεί μόνο θετικά συναισθήματα. Για εμάς, το όνομα αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια ευκαιρία για κέρδος, πώληση ή διαφήμιση.

Ένας από τους βασικούς λόγους δημιουργίας των GWB είναι να ενώσει ανθρώπους που έχουν την ίδια οπτική για τον σύλλογο, γι’ αυτό θεωρούμε καθήκον μας να εκφράσουμε τη θέση μας.

Υπάρχει διάλογος με τον σύλλογο. Εάν καταφέρουμε να βρούμε συμβιβασμούς, οι GWB θα επιστρέψουν.»