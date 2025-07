Ο Αζουόλας Τουμπέλις θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στη Ζάλγκιρις Κάουνας, έχοντας υπογράψει για 2+1 χρόνια.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Αζουόλας Τουμπέλις, με τον Λιθουανό φόργουορντ (23 ετών, 2,08 μ.) να έχει ετοιμάζεται πλέον να δοκιμάσει την τύχη του στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, την Euroleague.

Ο 23χρονος, τα βρήκε με την ομάδα και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών. Ο ίδιος την περασμένη σεζόν βρισκόταν στη Ρίτας Βίλνιους όπου στο επίπεδο του BCL μετρούσε κατά μέσο όρο από 9,9 πόντους με 6,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 25,2 λεπτά εντός παρκέ.

Το 2024, ο Τουμπέλις είχε αναδειχθεί σε MVP του εγχώριου πρωταθλήματος, ενώ αγωνιζόταν ως δανεικός στη Νεπτούνας.

