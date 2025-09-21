Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά τη νίκη επί των Adelaide 36ers, αναφέρθηκε στην εμπειρία που έζησε από το ταξίδι στην Αυστραλία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε με νίκη το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία με έναν αγώνα στη Μελβούρνη και έναν στο Σίδνεϊ, εκεί όπου το «τριφύλλι» επικράτησε των Adelaide 36ers με 106-89.

Στη Συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στην εμπειρία που είχε την ευκαιρία να ζήσει ο ίδιος στην Ωκεανία και μεταξύ άλλων μίλησε για τους Έλληνες που συνάντησε.

«Όπως είπε και ο κόουτς, δεν αρχίσαμε καλά το παιχνίδι, είχαμε πολλά λάθη, τους αφήσαμε να βάλουν εύκολα τρίποντα, ειδικά τους καλύτερους παίκτες τους και για αυτό χάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια βελτιώσαμε την έντασή μας, ματσάραμε τον τρόπο παιχνιδιού τους και στο τέλος νικήσαμε με καλή διαφορά. Συνολικά νομίζω ότι είναι μία όμορφη εμπειρία εδώ, είμαι ευγνώμων για τη φιλοξενία και επίσης έχω μέλη της οικογένειάς μου εδώ στην Αυστραλία που είδα οπότε είναι διπλή η χαρά για εμένα. Είναι μία όμορφη εβδομάδα».

Για την εμπειρία του στην Αυστραλία: «Είναι μία εξαιρετική εμπειρία. Επίσης δείχνει και πόσο μεγάλος είναι ο Παναθηναϊκός, είδαμε και πόσο κόσμο έχει σε κάθε παιχνίδι. Έλληνες κιόλας. Είδαμε πάρα πολλούς Έλληνες στην Αυστραλία, νομίζω ότι τους κάναμε χαρούμενους, πιστεύω δώσαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και εδώ (Σίδνεϊ) και στη Μελβούρνη, για τον χρόνο που είμαστε όλοι μαζί ως ομάδα. Στην αρχή ήρθαμε τέσσερα παιδιά, μετά ήρθανε και οι υπόλοιποι, οπότε ήταν αρκετά ιδιαίτερο το πως συνδεθήκαμε, αλλά συνδεθήκαμε πολύ καλά. Γενικότερα μας έχουν φερθεί εξαιρετικά οι άνθρωποι εδώ, είμαστε ευγνώμων για όλο αυτό. Ως προς το κομμάτι της οικογένειας, είχα όντως την ευκαιρία να τους δω από κοντά για πρώτη φορά, ήταν πολύ συγκινητικό για εμένα και πραγματικά είναι μια εμπειρία που εύχομαι να τη ξαναζήσω. Ξαδέρφια, θείοι».