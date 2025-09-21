Παναθηναϊκός: Ο Ναν «διέλυσε» την αντίπαλη ρακέτα καρφώνοντας εντυπωσιακά! (vid)
Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.
Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «πράσινων» με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο ημίχρονο με 39-47. Αποκορύφωμα της εμφάνισής του ήταν το εντυπωσιακό του κάρφωμα λίγο πριν την ανάπαυλα.
Δείτε τη φαση
