Δυνατό φινάλε στα φιλικά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του διεθνούς τουρνουά IBT Crete, που διεξάγεται στο Ηράκλειο (20:30, COSMOTE SPORT 4, LIVE στο Gazzetta), ολοκληρώνοντας έτσι τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον τελικό του διεθνούς τουρνουά IBT Crete την Κυριακή 21/9 στις 20:30 (ζωντανά από COSMOTE SPORT 4 και σε LIVE ενημέρωση από το Gazzetta).

Για τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα, η αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα αποτελεί την τελευταία πρόβα τζενεράλε πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, με το Stoiximan Super Cup να ακολουθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 18:00, στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο στον μικρό τελικό του τουρνουά (COSMOTE SPORT 4).