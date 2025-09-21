Δυνατό φινάλε στα φιλικά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για τον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Δυνατό φινάλε στα φιλικά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα
Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα στο Ηράκλειο, στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη της σεζόν 2025/26.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον τελικό του διεθνούς τουρνουά IBT Crete την Κυριακή 21/9 στις 20:30 (ζωντανά από COSMOTE SPORT 4 και σε LIVE ενημέρωση από το Gazzetta).
Για τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα, η αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα αποτελεί την τελευταία πρόβα τζενεράλε πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, με το Stoiximan Super Cup να ακολουθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.
Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 18:00, στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο στον μικρό τελικό του τουρνουά (COSMOTE SPORT 4).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Λαρεντζάκης στο Gazzetta: «Είναι ένα μεγάλο κίνητρο το Final Four στην Αθήνα» (vid)
- Πίτερς στο Gazzetta: «F4 στην έδρα του Παναθηναϊκού; Ας γίνει και στην Αίγυπτο - Ζηλεύω και θέλω να γίνω νατουραλιζε!»
- Ατύχημα μετά το Ολυμπιακός-Αρμάνι: Αμάξι χτύπησε γυναίκα και ο γιατρός των ερυθρόλευκων της παρείχε τις πρώτες βοήθειες