Λαρεντζάκης στο Gazzetta: «Είναι ένα μεγάλο κίνητρο το Final Four στην Αθήνα» (vid)
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025 βρίσκεται πλέον με τον Ολυμπιακό στην Κρήτη. Εκεί είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε δραστηριότητα που διοργανώθηκε από χορηγό του IBT Crete.
Ο ίδιος, μίλησε στο Gazzetta για αυτή τη δράση ενώ αναφέρθηκε επίσης στο αν αποτελεί επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι το Final Four της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα.
Λαρεντζάκης ατο Gazzetta: «Τόσα χρόνια πάμε βήμα βήμα, έτσι θα κάνουμε και φέτος»#olympiacosbc pic.twitter.com/cE5M0Ou05v— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 20, 2025
«Όταν βρίσκεσαι πάντα με παιδιά και κάνεις δραστηριότητες και υπάρχει αυτή η αθωότητα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο».
Για τις πρώτες του σκέψεις όπου γύρισε στην ομάδα: «Ξεκινάμε μία πολύ απαιτητική σεζόν και έχουμε μπροστά μας έναν στόχο».
Για το αν αυτός ο στόχος είναι η κατάκτηση της Euroleague στην Αθήνα: «Είναι ένα μεγάλο κίνητρο αλλά τόσα χρόνια πάμε βήμα βήμα και έτσι θα κάνουμε και φέτος».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Πίτερς στο Gazzetta: «F4 στην έδρα του Παναθηναϊκού; Ας γίνει και στην Αίγυπτο - Ζηλεύω και θέλω να γίνω νατουραλιζε!»
- Ατύχημα μετά το Ολυμπιακός-Αρμάνι: Αμάξι χτύπησε γυναίκα και ο γιατρός των ερυθρόλευκων της παρείχε τις πρώτες βοήθειες
- Ολυμπιακός, Γουόκαπ: «Θα ήθελα να κατακτήσω κι εγώ το χάλκινο μετάλλιο, αλλά...»