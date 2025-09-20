Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, μιλώντας στο Gazzetta, αναφέρθηκε στο Final Four της Euroleague που θα γίνει στην Αθήνα και υπογράμμισε ότι ακολουθεί μία απαιτητική σεζόν. Αποστολή στην Κρήτη: Αχιλλέας Μαυροδόντης.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025 βρίσκεται πλέον με τον Ολυμπιακό στην Κρήτη. Εκεί είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε δραστηριότητα που διοργανώθηκε από χορηγό του IBT Crete.

Ο ίδιος, μίλησε στο Gazzetta για αυτή τη δράση ενώ αναφέρθηκε επίσης στο αν αποτελεί επιπλέον κίνητρο το γεγονός ότι το Final Four της Euroleague θα γίνει στην Αθήνα.

Λαρεντζάκης ατο Gazzetta: «Τόσα χρόνια πάμε βήμα βήμα, έτσι θα κάνουμε και φέτος»#olympiacosbc pic.twitter.com/cE5M0Ou05v September 20, 2025

«Όταν βρίσκεσαι πάντα με παιδιά και κάνεις δραστηριότητες και υπάρχει αυτή η αθωότητα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο».

Για τις πρώτες του σκέψεις όπου γύρισε στην ομάδα: «Ξεκινάμε μία πολύ απαιτητική σεζόν και έχουμε μπροστά μας έναν στόχο».

Για το αν αυτός ο στόχος είναι η κατάκτηση της Euroleague στην Αθήνα: «Είναι ένα μεγάλο κίνητρο αλλά τόσα χρόνια πάμε βήμα βήμα και έτσι θα κάνουμε και φέτος».