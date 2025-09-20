Πίτερς στο Gazzetta: «F4 στην έδρα του Παναθηναϊκού; Ας γίνει και στην Αίγυπτο - Ζηλεύω και θέλω να γίνω νατουραλιζε!»

Ο Άλεκ Πίτερς ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό γεμάτος όρεξη και αποφασισμένος να δει την ομάδα του να φτάνει ξανά στην κορυφή.

Αποστολή στην Κρήτη: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης, μιλώντας στο Gazzetta, ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού στέκεται στη χαρά που παίρνει από την επαφή με τον κόσμο, στη δυναμική που δημιουργείται στα αποδυτήρια μετά την επιστροφή των διεθνών από το Eurobasket και στη δίψα για διακρίσεις.

Παράλληλα ο Άλεκ Πίτερς αναφέρεται με σεβασμό στους συμπαίκτες του που κατέκτησαν μετάλλια με τις εθνικές τους ομάδες, παραδέχεται ότι θα ήθελε κι εκείνος να ζήσει μια τέτοια εμπειρία και σχολιάζει με νόημα το γεγονός ότι το Final Four θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου.

Ο Άλεκ Πίτερς στο Gazzetta…



-Είσαι μπασκετμπολίστας, ιδιοκτήτης εστιατορίου και τώρα μελισσοκόμος… πόσες δουλειές ακόμα μπορείς να κάνεις;

«Δεν ξέρω αν η μελισσοκομία είναι στο μέλλον μου, αλλά είναι διασκεδαστικό. Μαθαίνεις και βλέπεις πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα από τέτοιες εμπειρίες. Και ξέρω ότι για αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας τους, ίσως και της εβδομάδας τους. Το γεγονός ότι μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτή τη χαρά, απλά όντας εδώ μαζί τους και κάνοντας κάτι που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έκανα, είναι πολύ ωραίο»



-Θυμάσαι όταν ήσουν παιδί να βλέπεις κάποιον διάσημο παίκτη και να ζεις κάτι παρόμοιο;

«Όχι, δεν μεγάλωσα κάπου που να είχα τέτοιες εμπειρίες. Γι’ αυτό είναι ωραίο να το ζω τώρα από αυτή την πλευρά. Ξέρω ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται πολύ και είναι μεγάλη χαρά για εμάς να βλέπουμε τα πρόσωπά τους να λάμπουν όταν μπαίνουμε στην αίθουσα.»

-Ποιες είναι οι σκέψεις σου βλέποντας όλη την ομάδα να ξαναμαζεύεται μετά το Eurobasket και πριν αρχίσει η σεζόν;

«Η ενέργεια στο γήπεδο ανεβαίνει αμέσως μόλις είναι όλοι παρόντες. Μετά από μερικές εβδομάδες προετοιμασίας είναι σαν να ξεκινάς ξανά, αλλά ταυτόχρονα έχεις τον ενθουσιασμό να δεις πώς θα δέσει η ομάδα. Περιμένουμε το ίδιο υψηλό επίπεδο και φέτος.»

-Κράτησες το μετάλλιο του Eurobasket από τους συμπαίκτες σου;



«Όχι, δεν το κέρδισα εγώ. Δεν είναι δικό μου να το κρατήσω. Χαίρομαι για εκείνους, είναι σπουδαίο επίτευγμα. Και είναι ωραίο να βλέπεις από κοντά τι σημαίνει για αυτούς και για τη χώρα. Το Eurobasket, τα Παγκόσμια Κύπελλα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μοναδικές εμπειρίες. Με τον Ολυμπιακό μπορείς να κερδίσεις πολλά τρόπαια και αναγνώριση, αλλά αυτό που νιώθουν εκείνοι με τα εθνικά τους μετάλλια είναι κάτι διαφορετικό, δεν συγκρίνεται.»

-Έχεις σκεφτεί ποτέ να παίξεις με κάποια εθνική ομάδα ως Νατουραλιζέ;

«Θα το ήθελα πολύ. Παρακολουθώ αυτά τα τουρνουά κάθε χρόνο και ζηλεύω το πάθος, την υπερηφάνεια και τον τρόπο που κάποιοι παίκτες αποδίδουν εκεί. Είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να ζήσω.»

-Το Final Four θα γίνει στο ΟΑΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Σου δίνει αυτό έξτρα κίνητρο;

«Το Final Four θα μπορούσε να γίνει και στην Αίγυπτο, δεν έχει σημασία. Ο στόχος είναι να φτάσουμε εκεί και να τα πάμε καλύτερα από προηγούμενες χρονιές. Αλλά πρώτα πρέπει να προκριθούμε και είναι νωρίς ακόμη – μόλις Σεπτέμβριος – έχουμε πολύ μπάσκετ μπροστά μας.»

