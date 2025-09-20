Λεσόρ: «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, πάλεψε σκληρά»
Δεν... κρατιέται ο Ματίας Λεσόρ που την περσινή σεζόν έλειψε πολύ από τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος σέντερ ανέβασε στο instagram μια ανάρτηση με φωτογραφίες και video από τα όσα ζει τους τελευταίους μήνες.
Το... θηρίο των πράσινων έγραψε: «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, σαν τον χρόνο που έχει τέσσερις εποχές. Πάλεψε σκληρά. Πέσε κάτω. Σήκω ξανά και πάλεψε σκληρότερα για την αποστολή σου».
Από τους παίκτες-κλειδιά στην κατάκτηση της Euroleague και του πρωταθλήματος το 2023.
