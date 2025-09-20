Φενέρ: Σπουδαία προσθήκη, ανακοίνωσε Χόρτον-Τάκερ
Πολύ σημαντική κίνηση για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Φενέρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Αμερικανός περιφερειακός άφησε το ΝΒΑ και θα δοκιμάσει στην Τουρκία και τη Euroleague.
Στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου είχε κατά μέσο όρο 9.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ. Αγωνίστηκε στους Λέικερς, τους Τζαζ και τους Μπουλς, ενώ κορυφαία του στιγμή ήταν το πρωτάθλημα του 2000 με τους λιμνάνθρωπους στη... φούσκα.
Tη σεζόν που τελείωσε, έπαιξε στους Μπουλς και είχε 6.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 58 αναμετρήσεις.
Η Φενέρ θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να κάνει το back to back φέτος με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους στον πάγκο. Μπορεί να έφυγε ο Χέις-Ντέιβις για το ΝΒΑ, αλλά το αντίθετο δρομολόγιο εκτος του Χόρτον-Τάκερ, έκανε και ο Μπόστον.
Talen Horton-Tucker Fenerbahçe Beko’da! 💛💙✍️#WelcomeTHT— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 20, 2025
👉 https://t.co/fEuSeOAAMS pic.twitter.com/ZMH6lo3LyR
