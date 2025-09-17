ΑΕΚ - Φενέρ 102-102: Η εκπληκτική Βασίλισσα έπαιξε παράταση με την πρωταθλήτρια Ευρώπης
Σε ένα σπουδαίο φιλικό στη SUNEL Arena που είχε και κάποιες μικροεντάσεις (Αρμς-Μπιμπέροβις στην παράταση), η εντυπωσιακή ΑΕΚ έδειξε τα δόντια της κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εξαιρετική σε όλο το διάστημα του ματς και το ματς τελείωσε 102-102 στην παράταση, μετά από απόφαση των δύο ομάδων.
Ο κόσμος της Βασίλισσας που βρέθηκε στη SUNEL Arena δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για άλλη μια φορά, αν και μιλάμε για φιλικό ματς. Η ΑΕΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέστρεψε σε ματς για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβρη του 2024, τότε που είχε υποστεί ρήξη χιαστού.
Για την Φενέρ ο Χόλ είχε 22 πόντους, ο Μπιμπέροβιτς 24 και ο Μπάλντουιν είχε 17 πόντους. Από την άλλη πλευρά της ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ είχε 30 πόντους με ματσάρα και 9 ασίσ, ο Σίλβα πρόσθεσε 19, ο Αρμς ειχε 21 και ο Γκρέι μέτρησε 13.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Χουχούμης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα και Χαραλαμπόπουλος.
Η 12άδα της Φενέρ: Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν, Μέλι, Εκσίογλου, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Χολ, Ζάγκαρς, Κόλσον και Μπιρτς.
ΑΕΚ - Φενέρ: Το ματς
Η Φενέρ μπήκε καλύτερα στο ματς και έκανε το 4-9 χάρη στο γκολ φάουλ του Μέλι στο 3'. O Σίλβα με φοβερό κάρφωμα ισοφάρισε για την ΑΕΚ σε 10-10 και έφτασε τους 6 πόντους. O Σίλβα συνέχισε να ταλαιπωρεί την τουρκική άμυνα και έγραψε το 13-12. Ο Σίλβα δημιουργούσε θέματα στη Φενέρ και με τις ασίστ του και ο Μπάρτλεϊ έκανε το 16-18 για τη Βασίλισσα, τη στιγμή που ο Μπόστον ήταν μόνιμη απειλή φτάνοντας τους 8 πόντους για τους Τούρκους. O Mπέικοτ κάρφωσε προς το τέλος του δεκαλέπτου για το 16-22.
Oι Τούρκοι ανέβασαν την απόδοση τους στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Μπόλντγουιν έγραψε το 28-39, πεντε λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Ζάγκαρς έκανε το 30-44. Ο Γκρέι με ωραία προσπάθεια έκανε το 32-44 στο 17' και έφτασε τους 5 πόντους. H AEK αντέδρασε και με τον Αρμς έκανε το 40-47 στο 19'.
Ο Σίλβα με γκολ φάουλ έγραψε το 46-47 για την Ένωση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο μείωσε σε 62-66. O Xαραλαμπόπουλος με τους πρώτους πόντους του στο ματς έκανε το 70-68 στο 29'.
O Mπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 75-72 και έφτασε τους 25 πόντους. Ο Χολ έβαλε μπροστά την Φενέρ για το 85-85 στο 37'. Ο Αρμς με καλαθάρα έκανε το 88-88 στο 39'. Ο Μπιμπέροβιτς έγραψε το 88-91, ενώ ο Αρμς με άλλη μια καλαθάρα μείωσε σε 90-91. Ο Σίλβα με 1/2 βολές έκανε το 91-91 και έστειλε το ματς στην παράταση. Έχασε τη δεύτερη βολή, ενώ ο Χολ αστόχησε στο σουτ νίκης των Τούρκων.
Στην παράταση ο Μπιμπέροβιτς έκανε το 93-98, αλλά ο Κουζμίνσκας απάντησε για το 98-100 στο 43'. Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε σε 100-100. Ο Φλιώνης έγραψε το 102-100 πριν το τέλος της παράτασης, αλλά ο Μπιμπέροβιτς έστειλε το ματς σε δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο με καλάθι στα 0.7. Το ματς τελείωσε ισόπαλο με 102-102.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 40-47, 70-68, 91-91, 102-102 (παρ)
