Μια ιδιαίτερη επίσκεψη σε σχολείο του Σίδνεϊ έκαναν η κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος αλλά και οι Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Στο περιθώριο των αγώνων μπάσκετ για το 7ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στην Αυστραλία η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR παίρνει μέρος και σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις όπου είναι έκδηλο το ελληνικό στοιχείο.

Το πρωί του Σαββάτου (20/9) βρέθηκαν στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας η κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ο Πρόεδρός των "πρασίνων" Βασίλης Παρθενόπουλος, όπως επίσης ο COO της ΚΑΕ, Σταύρος Ντίνος, μαζί με τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Βασίλη Τολιόπουλο.

Μάλιστα οι δύο παίκτες μοίρασαν αυτόγραφα, φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά ενώ απένειμαν δώρα σε τρία από αυτά τα οποία κέρδισαν σε διαγωνισμό σχεδίου του σχολείου. Το "κλου" ήταν η... υποδοχή που δέχθηκαν καθώς τα παιδιά τραγουδούσαν τον ύμνο του Παναθηναϊκό.

Στο περιθώριο της επίσκεψης στο σχολείο έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Χάρη Δανάλη, και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κ. Γεώργιο Σκεμπέρη.