Μια ιδιαίτερη βραδιά εν πλω πέρασαν οι αποστολές του Παναθηναϊκού AKTOR και της Παρτίζαν το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ. Δείτε το σχετικό φωτορεπορτάζ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Στο πλαίσιο του καλωσορίσματος στο Σίδνεϊ, υπήρχε μια... έκπληξη τόσο για την αποστολή του Παναθηναϊκού όσο και για αυτήν της Παρτίζαν.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή του NBL έκανε ένα... μίνι tour εν πλώ στις δύο ομάδες στον ποταμό Παραμάτα, με τα μέλη των αποστολών να μένουν άκρως εντυπωσιασμένα από τα όσα αντίκρισαν.

Φυσικά δεν σταμάτησαν οι παίκτες να τραβούν φωτογραφίες και να τις ανεβάζουν στα σόσιαλ μίντια, εστιάζοντας περισσότερο στη φωτισμένη Όπερα του Σίδνεϊ. Φυσικά η βραδιά περιλάμβανε και εκλεπτυσμένο δείπνο το οποίο και απόλαυσαν άπαντες.

Ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί στην χωρητικότητας 21.000 θέσεων "Qudos Bank Arena" την οποία χρησιμοποιούν ως έδρα οι Σίδνεϊ Κινγκς, τους οποίους και θα αντιμετωπίσει η Παρτίζαν στο πρώτο ματς της ημέρας την Κυριακή (21/9, 09:00 ώρα Ελλάδας).

Οι "πράσινοι" θα αναμετρηθούν με τους Adelaide 36ers (21/9, 12:00) όπου αγωνίζεται ο πρώην NBAer, Μόντρεζλ Χάρελ, ο Μπράις Κότον ο οποίος έχει περάσει από τα παρκέ της Euroleague με την Αναντολού Εφές, όπως επίσης και ο Ζάιλαν Τσίταμ ο οποίος από τη πλευρά του έχει αγωνιστεί στην Μπάγερν Μονάχου τη σεζόν 2022-23.

Δείτε φωτογραφίες από τη... βόλτα των πρασίνων στον ποταμό Παραμάτα