Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τεθούν αντιμέτωποι στις 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ, για τη Stoiximan GBL. Ένα ντέρμπι το οποίο ακολουθεί διπλή αγωνιστική στην EuroLeague.

Το πρόγραμμα της Stoiximan GBL έγινε γνωστό, με το πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού να διεξάγεται στις 12 Οκτωβρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι δύο «αιώνιοι» φυσικά θα έχουν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις τους για τη σεζόν, με την EuroLeague να ξεκινάει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τη 12η Οκτωβρίου θα έχουν παιχτεί ήδη οι τρεις πρώτες αγωνιστικές για την EuroLeague και μετέπειτα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα... διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται στις 10 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ, απέναντι στην Ντουμπάι BC, δύο μέρες πριν το ντέρμπι. Ενώ μετά ακολουθεί η δεύτερη διπλή αγωνιστική της σεζόν, με τον Ολυμπιακό να παίζει ξανά στο ΣΕΦ, απέναντι στην Εφές στις 14 Οκτωβρίου και δύο μέρες αργότερα να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι.

Από μεριάς του, ο Παναθηναϊκός έχει εκτός έδρας υποχρέωση πριν από το πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στη Βιτόρια, για να αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια στις 9 Οκτωβρίου, ενώ στις 15 Οκτωβρίου, η πρώτη τους υποχρέωση μετά το ντέρμπι είναι κόντρα στη Βιλερμπάν. Η διπλή αγωνιστική του Παναθηναϊκού κλείνει στις 17 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Εφές.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

EL: 10/10 - 21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι

GBL: 12/10 - 19:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

EL: 14/10 - 21:15 Ολυμπιακός - Εφές

EL: 16/10 - 21:05 Μακάμπι - Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού