EuroLeague για τον Πολονάρα: «Μείνε δυνατός είμαστε μαζί σου»

Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει για δεύτερη φορά τη μάχη με τον καρκίνο και σύσσωμη η EuroLeague στέκεται στο πλευρό του.

Ευχές για δύναμη και γρήγορη ανάρρωση έστειλαν στον Ακίλε Πολονάρα πρώην και νυν συμπαίκτες, προπονητές, διαιτητές, πρόεδροι ομάδων, στελέχη της EuroLeague αλλά και φίλαθλοι από κάθε γωνιά του κόσμου, ώστε να ξεπεράσει ξανά το εμπόδιο του καρκίνου.

Ο CEO της EuroLeague, Πάουλιους Μοτιεγιούνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών, Σρέτεν Ράντοβιτς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, Δημήτρης Ιτούδης, καθώς και πολλοί πρώην συμπαίκτες του, ανάμεσά τους οι Βασίλιε Μίτσιτς, Μάρκο Μπελινέλι και Τόκο Σενγκέλια, εξέφρασαν τη στήριξή τους.

Ο διεθνής φόργουορντ που πάσχει από λοιμώδη λευχαιμία ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο θεραπειών του στην Ισπανία και περιμένει πλέον τη μεταμόσχευση μυελού των οστών ως επόμενο στάδιο στη θεραπεία του. Ολόκληρη η οικογένεια της EuroLeague του υπενθύμισε ότι δεν είναι μόνος απέναντι στον μεγαλύτερο αντίπαλο της ζωής του.

Κάποιες από τις ευχές της EuroLeague:

Δημήτρης Ιτούδης: «Εκ μέρους των προπονητών της EuroLeague, θα θέλαμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μάχη σου».

Μάρκο Μπελινέλι: «Ακίλε, μείνε δυνατός φίλε μου. Θα σε δω σύντομα. Σ’ αγαπώ».

Μικρός φίλαθλος μέσω του One Team: «Γεια σου Πολονάρα, τις καλύτερες ευχές μου, να γίνεις καλά σύντομα. Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης στη Βίρτους».