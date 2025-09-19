Ολυμπιακός: Το αφιέρωμα των «ερυθρόλευκων» για το «Μικρό ΣΕΦ» της Κύπρου
Ο Ολυμπιακός τις περασμένες ημέρες βρισκόταν στην Κύπρο όπου συμμετείχε σε φιλικό τουρνουά. Μεταξύ άλλων ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το «μικρό ΣΕΦ».
Πιο συγκεκριμένα, έναν χώρο που θυμίζει... μουσείο, αφιερωμένο στο μπασκετικό τμήμα του συλλόγου του Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και παίκτες του βρέθηκαν στο νοτιοανατολικό άκρο και συγκεκριμένα στην κοινότητα Ξυλοφάγου, ενώ πλήθος κόσμου μαζεύτηκε ώστε να τους συναντήσει.
Τον συγκεκριμένο χώρο τον δημιούργησαν οι Αντώντης Παπουή και η Αντωνία Ζάμπα, με την ΚΑΕ να μένει εντυπωσιασμένη από το μεράκι και την αγάπη των δύο τους για την ομάδα.
