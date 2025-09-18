Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν άφησε πίσω το μακρύ ταξίδι για την Αυστραλία, τονίζοντας ότι άξιζε για να βρεθεί ξανά με τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό, βλέποντας και την αγάπη του κόσμου. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτίζαν στο φιλικό που διεξήχθη στην Αυστραλία, στο πλαίσιο του «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να είναι εκ των κορυφαίων του παρκέ. Ο Τούρκος σέντερ σκόραρε 20 πόντους με 9/11 δίποντα, μαζί με 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Εμφάνιση την οποία θέλει να επαναλάβει αρκετές φορές στη διάρκεια της σεζόν, μιας και τόνισε πως αυτός είναι ο στόχος.

Οι δηλώσεις του Γιούρτσεβεν

Για το παιχνίδι: «Αγάπησα την ατμόσφαιρα εδώ. Οι φίλαθλοι μας έδειξαν πάρα πολλή αγάπη· δεν ξέρω αν όλοι υποστήριζαν εμάς, αλλά έτσι έμοιαζε. Σε κάθε καλάθι που σκοράραμε άκουγα χειροκροτήματα από όλο το γήπεδο. Και ήταν κατάμεστο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόση αγάπη εδώ για εμάς.

Ξέρω ότι οι φίλαθλοί μας ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά ήταν υπέροχο να δούμε και να νιώσουμε ξανά αυτή τη στήριξη. Άξιζε τον κόπο. Ο κόουτς ήταν σεμνός όταν είπε ότι ήμασταν λίγο κουρασμένοι – μέσα σε 24 ώρες πήραμε πέντε πτήσεις: μία 16ωρη και δύο πάνω από τρεις ώρες. Οπότε, το να κερδίσουμε μετά από όλα αυτά είναι φανταστικό. Και όπως είπα, η οργάνωση εδώ ήταν καταπληκτική, με τους διαιτητές, με όλα. Πιστεύω ότι έτσι θα είναι και στο μέλλον».

Για το απαιτητικό ταξίδι και το πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί στο παρκέ: «Ήταν δύσκολο, αλλά είναι μπάσκετ. Το πρωί που ξύπνησα είπα απλά "πρέπει να παίξω μπάσκετ". Δεν το είδα αρνητικά, ούτε με κακή ενέργεια. Παίξαμε τελικό το βράδυ της Κυριακής, τη Δευτέρα επιστρέψαμε, την Τρίτη πήραμε πέντε πτήσεις. Με τη διαφορά ώρας, συνολικά βρεθήκαμε στον δρόμο περίπου 40 ώρες. Είναι πολύ, αλλά η νίκη, η χαρά, το ότι ξαναβρέθηκα με τους συμπαίκτες μου στον Παναθηναϊκό, όλα αυτά το έκαναν να αξίζει».

Αν η εμφάνισή του αυτό που θα δούμε φέτος: «Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Θέλω να κυριαρχώ σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού. Θέλω να αφήνω το παιχνίδι μου να μιλάει από μόνο του και να σας δείχνω τι μπορώ να κάνω».