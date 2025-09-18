Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-82 της Παρτίζαν στην Αυστραλία, με τους Τολιόπουλο-Ρογκαβόπουλο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Ο Παναθηναϊκός είχε απουσίες( Όσμαν, Σορτς, Λεσόρ, Γκριγκόνις και Χολμς) και κούραση, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να φτάσει στην τελική επικράτηση απέναντι στην Παρτίζαν με 91-82 και να ξεκινήσει νικηφόρα τα παιχνίδια στην Αυστραλία για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Λύσεις έδωσαν στους πράσινους τόσο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος όσο και ο Βασίλης Τολιόπουλος (που έχει και το τζετ λαγκ να διαχειριστεί). Ο Ρόγκα τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 4/12 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 10 efficiency.

Aπό την πλευρά του ο Έλληνας γκαρντ που πήρε χάλκινο με την Εθνική στο Eurobasket, μέτρησε 7 πόντους, 1/7 σουτ, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 1 λάθος και 5 efficiency. Ήταν ντεμπούτο του με τη φανέλα των πράσινων.

Για τους δύο Έλληνες αναφέρθηκε και ο Toύρκος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου. «Απόψε είχαμε μόνο δύο νέα πρόσωπα, τον Ρογκαβόπουλο και τον Τολιόπουλο. Είναι πολύ έξυπνοι παίκτες, γι’ αυτό και τους αποκτήσαμε. Κατάλαβαν αμέσως το παιχνίδι μας. Το δικό μου σύστημα είναι απλό μπάσκετ, όχι κάτι περίπλοκο, και παίξαμε καλά. Για μένα ήταν επίσης πολύ όμορφο να δω ότι όλοι ήταν έτοιμοι», ανέφερε.

Δύο παίκτες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο rotation του Αταμάν για τη νέα σεζόν. Άλλωστε αναβαθμίστηκε ο ελληνικός κορμός με την απόκτηση του Ρογκαβόπουλου και του Τολιόπουλου, οι οποίοι θα είναι σε μια ομάδα που διεκδικεί τη Εuroleague.