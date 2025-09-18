Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε πολύ θετικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Αυστραλία για το φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος», με την πρώτη φιλική αναμέτρηση να είναι απέναντι στην Παρτίζαν.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έδειξε πολύ θετικά δείγματα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με μία απίθανη πάσα προς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό καρφώνοντας εντυπωσιακά στην αντίπαλη ρακέτα διατηρώντας κοντά στο σκορ τους «πράσινους».