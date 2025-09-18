Ο Αλεξάντερ Φεντόριτσεφ ρωτήθηκε για το αν ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει αρχηγός της ομάδας και τη νέα σεζόν, τονίζοντας πως είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει η ομάδα και όχι εκείνος.

Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Μονακό. Ακόμα και αν οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν περάσει από χίλια κύματα. Ο Τζέιμς τελικά παρέμεινε στην ομάδα και αυτό το καλοκαίρι, παρά τις φήμες που προέκυψαν.

Ο Αμερικανός έχει συμβόλαιο έως το 2027 και στην παρουσίαση της Μονακό για τη νέα σεζόν, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Αλεξάντερ Φεντόριτσεφ, ρωτήθηκε για το αν θα παραμείνει αρχηγός της ομάδας.

Ο Μάικ Τζέιμς ανέλαβε αυτόν τον ρόλο από την περσινή σεζόν, μετά από απόφαση του Σάσα Ομπράντοβιτς, με τον οποίο διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις.

«Δε θα είναι ποτέ δική μου απόφαση, είναι θέμα της ομάδας» απάντησε ο Φεντόριτσεφ, αφήνοντας το θέμα πάνω στον Βασίλη Σπανούλη.