Δείτε τις απουσίες των ομάδων της Euroleague από τα ματς της Τετάρτης.

Την Τετάρτη 17 Δεκέμβρη θα ολοκληρωθεί η 16η αγωνιστική της Euroleague με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις. Πάμε να δούμε τους απόντες και τους αμφίβολους.

Ζάλγκιρις – Εφές (20:00, Novasports 6)

Ο Μπουτκεβίτσιους είναι αμφίβολος για τους Λιθουανούς, αλλά και ο Οσμάνι για την Εφές. Αρκετές απουσίες οι Τούρκοι, καθώς εκτός παραμένουν οι Ντόζιερ, Λάρκιν, Παπαγιάννης, Γιλντιζλί.

Βιλερμπάν – Μπάγερν (21:00, Novasports Start)

Δεν παίζει ο Τζάκσον για τη Βιλερμπάν, αλλά και οι Χάρις-Γικουμπάιτις για την Μπάγερν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί του Μπόλντγουιν.

Μπασκόνια – Μονακό (21:30, Novasports Prime)

Ο Σεντεκέρσκις δεν θα παίξει, ενώ αμφίβολος είναι ο Ομορούγι. Εκτός ο Τζόζεφ για τη Μονακό, ενώ Μισινό και Νέντοβιτς είναι αμφίβολοι.

Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports 3)

Για την Παρτίζαν δεν θα αγωνιστούν οι Κάρλικ Τζόουνς, Μούρινεν, Νάκιτς και Ποκουσέβσκι, ενώ αμφίβολος για τους φιλοξενούμενους είναι ο Μόργκαν.