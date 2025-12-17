Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι στα ματς της Τετάρτης
Την Τετάρτη 17 Δεκέμβρη θα ολοκληρωθεί η 16η αγωνιστική της Euroleague με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις. Πάμε να δούμε τους απόντες και τους αμφίβολους.
Ζάλγκιρις – Εφές (20:00, Novasports 6)
Ο Μπουτκεβίτσιους είναι αμφίβολος για τους Λιθουανούς, αλλά και ο Οσμάνι για την Εφές. Αρκετές απουσίες οι Τούρκοι, καθώς εκτός παραμένουν οι Ντόζιερ, Λάρκιν, Παπαγιάννης, Γιλντιζλί.
Βιλερμπάν – Μπάγερν (21:00, Novasports Start)
Δεν παίζει ο Τζάκσον για τη Βιλερμπάν, αλλά και οι Χάρις-Γικουμπάιτις για την Μπάγερν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί του Μπόλντγουιν.
Μπασκόνια – Μονακό (21:30, Novasports Prime)
Ο Σεντεκέρσκις δεν θα παίξει, ενώ αμφίβολος είναι ο Ομορούγι. Εκτός ο Τζόζεφ για τη Μονακό, ενώ Μισινό και Νέντοβιτς είναι αμφίβολοι.
Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια (21:30, Novasports 3)
Για την Παρτίζαν δεν θα αγωνιστούν οι Κάρλικ Τζόουνς, Μούρινεν, Νάκιτς και Ποκουσέβσκι, ενώ αμφίβολος για τους φιλοξενούμενους είναι ο Μόργκαν.
