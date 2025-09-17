Μίροτιτς: «Ελπίζω να είμαι το στοιχείο που έλειπε από τη Μονακό ώστε να κατακτήσει την Euroleague»

Ο Νίκολα Μίροτιτς, μιλώντας για την έναρξη της νέας σεζόν, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή, αυτό που λείπει από τη Μονακό είναι το τρόπαιο της Euroleague.

Η αρχή στη σεζόν της Euroleague για την περίοδο του 2025-26 πλησιάζει καθώς απομένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες για το πρώτο τζάμπολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Final Four της οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Ο Νίκολα Μίροτιτς, είναι ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Μονακό, η οποία υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη ευελπιστεί να φτάσει ξανά μέχρι τον τελικό αλλά αυτή τη φορά να κατακτήσει το τρόπαιο.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος φόργουορντ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ελπίζει να είναι το κομμάτι που έλλειπε από τον σύλλογο του Μόντε Κάρλο και θα το βοηθήσει ώστε να φτάσει στην κορυφή.

«Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ με αυτή τη φανέλα. Η ομάδα έχει φιλοδοξίες, μεγάλους στόχους. Όταν βλέπεις έναν οργανισμό να χτίζει κάτι ξεχωριστό, θέλεις να είσαι μέρος του. Στα 34 μου θέλω να κερδίζω. Ελπίζω να είμαι το στοιχείο που έλειπε από την ομάδα για να κυνηγήσει τον τίτλο στην Euroleague.

Έχουμε δύο MVP της Euroleague (Ο ίδιος το 2022 και ο Μάικ Τζέιμς το 2024), αλλά μας λείπει το πιο σημαντικό πράγμα, το τρόπαιο της Euroleague. Για αυτό είμαι εδώ. Έχω δουλέψει σκληρά για αυτό και μερικές φορές χρειάζεται χρόνος για να συνεχίσεις να πιστεύεις. Πρέπει να είσαι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, και η Μονακό μπορεί να είναι αυτό το μέρος. Το να είσαι στο Final Four είναι ήδη ένα τεράστιο επίτευγμα που είναι δύσκολο να επιτευχθεί κάθε χρονιά»