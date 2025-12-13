Η Μονακό έχασε προβάδισμα 17 πόντων από τη Φενέρμπαχτσε και ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε στη flash interview μετά την ήττα των Μονεγάσκων.

Η Μονακό προηγήθηκε με 17 πόντους στο φινάλε της τρίτης περιόδου, όταν ο Άλφα Ντιαλό διαμόρφωσε το 67-50 στο 27:17. Παρ’ όλα αυτά, η Φενέρμπαχτσε έκανε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 32-17 στο τέταρτο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο Πριγκιπάτο.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 92-86, εκμεταλλευόμενη τα 22 επιθετικά ριμπάουντ της απέναντι στη Μονακό, η οποία υποχώρησε στο 9-6 στην κατάταξη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης κλήθηκε να σχολιάσει την κατάρρευση της Μονακό στο τέταρτο δεκάλεπτο. «Τίποτα, είχαμε κακή συμπεριφορά. Αυτό δεν είναι μπάσκετ, είναι κακό μπάσκετ. Δεν είναι το δικό μου μπάσκετ. Είναι άθλιο μπάσκετ! Με αυτό το μπάσκετ δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσεις τίτλους», εξήγησε στη flash interview.