Σπανούλης: «Αυτό δεν είναι το μπάσκετ μου, είναι άθλιο μπάσκετ!»
Η Μονακό προηγήθηκε με 17 πόντους στο φινάλε της τρίτης περιόδου, όταν ο Άλφα Ντιαλό διαμόρφωσε το 67-50 στο 27:17. Παρ’ όλα αυτά, η Φενέρμπαχτσε έκανε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 32-17 στο τέταρτο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο Πριγκιπάτο.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 92-86, εκμεταλλευόμενη τα 22 επιθετικά ριμπάουντ της απέναντι στη Μονακό, η οποία υποχώρησε στο 9-6 στην κατάταξη.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης κλήθηκε να σχολιάσει την κατάρρευση της Μονακό στο τέταρτο δεκάλεπτο. «Τίποτα, είχαμε κακή συμπεριφορά. Αυτό δεν είναι μπάσκετ, είναι κακό μπάσκετ. Δεν είναι το δικό μου μπάσκετ. Είναι άθλιο μπάσκετ! Με αυτό το μπάσκετ δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσεις τίτλους», εξήγησε στη flash interview.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.