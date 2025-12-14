Μονακό - Στρασβούργο 88-74: Εύκολα με Μίροτιτς και Μπλόσομγκεϊμ
Με τον Μάικ Τζέιμς να μένει εκτός, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει του Στρασβούργου στο «Gaston Medecine» και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά και την 11η αγωνιστική της PRO A με ρεκόρ 9-2.
Εκείνος που ανέλαβε την... περισσότερη δράση ήταν ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος σε λιγότερο από 16 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 21 πόντους έχοντας 1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 10/12 βολές, όντας ο καλύτερος παίκτης του παρκέ για λογαριασμό της Μονακό.
Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ τον ακολούθησε σε απόδοση έχοντας άλλους 16 πόντους με 3/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/7 βολές ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Στράζελ (11π., 7ασ.) και Τάις (11π., 3ριμπ.)
Για την ομάδα του Στρασβούργου που έχει 7-4 ρεκόρ και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, ξεχώρισαν οι Μάικ Ντέιβις (22π.), Φουσεϊνί Τραορέ (13π., 7ριμπ.) και (ο άλλοτε παίκτης και του Αμαρουσίου), Μάρκους Κιν (11π.)
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 51-37, 72-61, 88-74.
