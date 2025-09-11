Ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει στη Μονακό παρά τις φήμες περί ενδιαφέροντος από άλλες ομάδες.

Το τελευταίο διάστημα οι φήμες είχαν φουντώσει και πάλι αναφορικά με τη σχέση του Μάικ Τζέιμς με τη Μονακό, με μέσα από το εξωτερικό να κάνουν λόγο και πάλι για τεταμένο κλίμα, ωστόσο τέλος καλό όλα καλά όπως αναφέρει το «Basket News».

Μάλιστα, είχε προκύψει κι άλλο ζήτημα στο τέλος της σεζόν, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός των γαλλικών playoffs όπου οι Μονεγάσκοι έχασαν τον τίτλο από την Παρί. Το θέμα είχε λήξει και ο Αμερικανός γκαρντ θα συνέχιζε στο Πριγκιπάτο έως το 2027, όμως ξανά φούντωνσαν οι φήμες για αποχώρησή του από την ομάδα, με πολλούς συλλόγους να δείχνουν ενδιαφέρον.

Το θέμα εν τέλει θεωρείται λήξαν με τον παίκτη να παραμένει στη Μονακό. Την περασμένη σεζόν (2024-25), ο Τζέιμς είχε μέσο όρο 15,9 πόντους, 3,0 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 29 λεπτά, οδηγώντας τη Μονακό μέχρι στον τελικό της EuroLeague.