Ολυμπιακός, Φουρνιέ: Ο Γάλλος ζήτησε τη γνώμη του κοινού για τα νέα του παπούτσια
Ο Εβάν Φουρνιέ λατρεύει την αλληλεπίδραση με το κοινό, με τον Γάλλο να ζητά τη γνώμη των φιλάθλων για τα νέα του παπούτσια!
Συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ, με ανάρτησή του στο «X», ανακοίνωσε πως θα κάνει έναν μικρό διαγωνισμό σχεδίου, προκειμένου να διαλέξει τους χρωματικούς συνδυασμούς στα παπούτσια που θα φορέσει τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό!
Το μοντέλο που επέλεξε είναι τα «GT-Cut Academy» της Nike, με τον Εβάν Φουρνιέ α ζητά από τους φιλάθλους, μέσα από το Nike ID, να φτιάξουν το χρωματικό συνδυασμό που φαντάζονται ότι θα ταίριαζε στον ίδιο.
Ο Εβάν Φουρνιέ θα επιλέξει δύο νικητές σε μια εβδομάδα, οι οποίοι θα κερδίσουν από μια υπογεγραμένη φανέλα του και φυσικά θα δουν την... έμπνευσή τους στο πόδι του Γάλλου σταρ.
Hey fam, I’m running a little design contest for my GT-Cut Academy on Nike ID.
You’ve got 1 week to cook up your best colorway (Olympiacos colors 🔴⚪️).
I’ll pick 2 winners:
🏆 Signed jersey
🏀 I’ll rock your design during the season
Can’t wait to see what you come up with ✨…— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 15, 2025
