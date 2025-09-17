Ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε τη γνώμη του κοινού, προκειμένου να βρει τον τέλειο χρωματικό συνδυασμό για τα παπούτσια που θα φορέσει τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό.

Ο Εβάν Φουρνιέ λατρεύει την αλληλεπίδραση με το κοινό, με τον Γάλλο να ζητά τη γνώμη των φιλάθλων για τα νέα του παπούτσια!

Συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ, με ανάρτησή του στο «X», ανακοίνωσε πως θα κάνει έναν μικρό διαγωνισμό σχεδίου, προκειμένου να διαλέξει τους χρωματικούς συνδυασμούς στα παπούτσια που θα φορέσει τη νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό!

Το μοντέλο που επέλεξε είναι τα «GT-Cut Academy» της Nike, με τον Εβάν Φουρνιέ α ζητά από τους φιλάθλους, μέσα από το Nike ID, να φτιάξουν το χρωματικό συνδυασμό που φαντάζονται ότι θα ταίριαζε στον ίδιο.

Ο Εβάν Φουρνιέ θα επιλέξει δύο νικητές σε μια εβδομάδα, οι οποίοι θα κερδίσουν από μια υπογεγραμένη φανέλα του και φυσικά θα δουν την... έμπνευσή τους στο πόδι του Γάλλου σταρ.