Λορέντζο Μπράουν για Παναθηναϊκό: «Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω ή να υψώσω φωνή»
Ο Λορέντζο Μπράουν, μετά από μια σεζόν στον Παναθηναϊκό στην οποία αγωνίστηκε ελάχιστα, αποχώρησε, με τον Αμερικανός να ετοιμάζεται για την νέα αγωνιστική περίοδο, όπου θα φορέσει την φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο.
Όντας πλέον κάτοικος Μιλάνο, ο Λορέντζο Μπράουν μίλησε στην La Gazzetta dello Sport, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να αναφέρεται στην περασμένη σεζόν και στο πώς διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση.
«Παρέμεινα ψύχραιμος, χωρίς να θυμώσω ή να υψώσω τη φωνή. Οι συμπαίκτες μου έπαιξαν μεγάλο ρόλο σε αυτό. Όταν έχεις καλούς ανθρώπους στα αποδυτήρια, σχεδόν σε αναγκάζουν να διατηρείς δυνατή νοοτροπία», είπε ο Λορέντζο Μπράουν.
