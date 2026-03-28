Παναθηναϊκός: Το update για τις απουσίες των «πρασίνων»
Λίγες ώρες μετά τη νίκη επί της Μονακό και το 4/4 στα τέσσερα τελευταία ματς της Euroleague, ο Εργκίν Άταμαν έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα λίγο πριν υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα δεν πήραν μέρος στην προπόνηση του Σαββάτου (28/3) οι Τζέριαν Γραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
Ο Ισπανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν μπόρεσε να προπονηθεί, ενώ οι Γκραντ, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροβ εξακολουθούν να μένουν εκτός.
Ο Γκραντ έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού, ο «Ρόγκα» έχει θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο ενώ ο Σαμοντούροβ έχει φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού
