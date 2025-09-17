Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR στην "John Cain Arena" η οποία και θα φιλοξενήσει το φιλικό παιχνίδι με την Παρτίζαν (18/9, 12:30) για το 7ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος".

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις… ελλιπείς προπονήσεις στη Μελβούρνη καθώς από τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) θα ενσωματωθούν άλλοι οκτώ παίκτες της ομάδας, όπως επίσης και ο προπονητής Εργκίν Άταμαν,

Πάντως το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) ο Χρήστος Σερέλη είχε και πάλι τέσσερις παίκτες στην διάθεση του (Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου) όπως επίσης και άλλους τέσσερις Αυστραλούς, ανάμεσά τους και ο Ελληνοαυστραλός, Ερικ Καφρίτσας.

Σε αντίθεση με την προπόνηση της προηγούμενης ημέρας απουσίαζε ο Τζος Γκίντεϊ των Μπουλς καθώς ήταν προγραμματισμένη η επιστροφή του στο Σικάγο. Οι παίκτες των “πρασίνων” είχαν την πρώτη τους γνωριμία με το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το φιλικό και στο οποίο αναμένεται πλήθος Ελλήνων στις εξέδρες.

Το “παρών” θα δώσουν και οι Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Μήτογλου, Τολιόπουλος, Γιούρτσεβεν και Ερνανγκόμεθ ενώ λίγο πριν από το τζάμπολ αναμένεται στη Μελβούρνη και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος ωστόσο δεν θα αγωνιστεί αλλά αναμένεται να τεθεί στην διάθεση του Άταμαν για το ματς με τους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ.

Η αποστολη της Παρτίζαν αφίχθη στην Μελβούρνη το απόγευμα της Τετάρτης και θα αγωνιστεί απευθείας στο φιλικό.