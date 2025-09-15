Ο Ολυμπιακός έβγαλε προς διάθεση τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώνων για την Euroleague, με τον κόσμο των Πειραιωτών να εξαφανίζει άμεσα τα «μαγικά χαρτάκια» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 6 Μαρτίου!

Το ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague μπορεί να αργεί ακόμα, καθώς το τζάμπολ του είναι προγραμματισμένο για τις 6 Μαρτίου, όμως ο Ολυμπιακός μπορεί αν υπερηφανεύεται πως γνωρίζει από τώρα ότι το ΣΕΦ θα είναι σίγουρα κατάμεστο!

Ο Ολυμπιακός έβγαλε προς διάθεση τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της Euroleague, με τους φιλάθλους, μέσα σε μόλις 3 ώρες να εξαφανίζουν σχεδόν τα «μαγικά χαρτάκια« της μεγάλης αυτής αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, μόλις 500 εισιτήρια έχουν μείνει προς διάθεση, ενώ με τους ρυθμούς που προχωρά η υπόθεση και το πόσο γρήγορα οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφανίζουν τα «χαρτάκια», το Sold out δεν θα αργήσει να συμβεί.

