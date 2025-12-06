Με αφορμή το σχόλιο του Εβάν Φουρνιέ, το Gazzetta δίνει τις απαντήσεις σχετικά με τη Βαλένθια και την ομοιότητά με την Παρί, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του Hudlinstat.

Παρακολουθώντας την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια, ο Εβάν Φουρνιέ βρήκε την ευκαιρία να στραφεί στο αγαπημένο του twitter. Γράφοντας αυτό που έβλεπε να συμβαίνει στο παρκέ. Τη Βαλένθια, δηλαδή, να κάνει ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι επιθετικά, σε έναν ρυθμό που του θύμισε την περσινή Παρί.

Και φυσικά, ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, μόνο τυχαία δεν το έγραψε αυτό, μιας και οι δύο ομάδες μοιάζουν πάρα πολύ σε χαρακτηριστικά και τρόπο παιχνιδιού.

Με τη Βαλένθια, να αποτελεί όντως μια εξελιγμένη βερσιόν της περσινής Παρί. Κάτι που θα διαπιστώσουμε και με τη βοήθεια του Hudlinstat.

Ο τρελός ρυθμός της Παρί που ακολουθεί η Βαλένθια

Αρχικά, ας ρίξουμε μια ματιά στο σήμερα. Δε θα ανακαλύψει κανείς την Αμερική, αν ψάξει να δει ποιες δύο ομάδες παίζουν στον υψηλότερο ρυθμό της EuroLeague.

Η Παρί έχει ένα δικό της μοντέλο και μετράει 108.6 κατοχές, μακριά από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Η μοναδική που τείνει να την ακολουθήσει, είναι η Βαλένθια με 103.6.

Αν παρατηρήσει κανείς τους Ισπανούς, τόσο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όσο και στα υπόλοιπα της EuroLeague, είναι ο τρόπος που τρέχει το γήπεδο. Και όχι μόνο για τον παίκτη που τρέχει με την μπάλα, αλλά συνολικά το πώς γεμίζει τους διαδρόμους και μεταβαίνει από την άμυνα σε επίθεση. Το κάνει εξαιρετικά, κάτι που φυσικά πιστώνεται στον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο παρόμοιος τρόπος εκτελέσεων της Βαλένθια με την περσινή Παρί

Είναι εκπληκτικό, πάντως, αν ρίξει μια ματιά στον τρόπο εκτελέσεων, το πόσο αυτές οι δύο ομάδες μοιάζουν, δίνοντας δίκιο στον Φουρνιέ. Μπορεί η Παρί να κάνει πράγματα σε υπερθετικό βαθμό, όπως την πίεση στα 4/4 του γηπέδου, αλλά ο ρυθμός και ο τρόπος εκτελέσεων είναι ίδιος.

Απλώς η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα ως προς το μακρινό σουτ. Για την ακρίβεια είναι πολύ πιο ταλαντούχα ομάδα, μιας και η περσινή Παρί έψαχνε αρκετά τον Σορτς, όταν δεν της έβγαινε το transition.

Η Βαλένθια, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, μπορεί να παίξει πολύ πιο άνετα στο πέντε εναντίον πέντε. Και να έχει διαφορετικούς πρωταγωνιστές κάθε φορά από τα γκαρντ της, αφού οι Μπάντιο, Μουρ, Μοντέρο, Τόμπσον φέρνουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα στο παρκέ.

Συν τους πολύ καλούς πλαϊνούς σουτέρ και έναν υπερπλήρη φόργουορντ, τον Κάμερον Τέιλορ. Για την ιστορία, στη φετινή EuroLeague, η Βαλένθια είναι τρίτη σε εκτελέσεις στο transition, πίσω από Παρί και Μπασκόνια με 12.8%, αλλά έχει όλα τα «όπλα» για να γίνει εξίσου απειλητική στο πέντε εναντίον πέντε, κάτι που όντως την κάνει πολύ επικίνδυνη, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Φουρνιέ.

Οι εκτελέσεις Παρί (2024-25) και Βαλένθια (2025-26)

*Η Βαλένθια έχει δείγμα 14 αγώνων