Ολυμπιακός: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τα εντός έδρας της Euroleague
Δύο εβδομάδες απομένουν ώστε να αρχίσει η νέα σεζόν της Euroleague, με τις ομάδες να συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει μίας ακόμη αγωνιστικής περιόδου όπου ο Ολυμπιακός θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τις εντός έδρας αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων» στο επίπεδο της Euroleague, με την ομάδα του Πειραιά να καλεί τον κόσμο να εξασφαλίσει τη θέση του δίπλα στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους εντός έδρας του Ολυμπιακού στην Euroleague
🚨 Reminder
Σήμερα (15/09) και ώρα 14:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EUROLEAGUE REGULAR SEASON.
Ζήσε από κοντά τη «μαγεία» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στήριξε την ομάδα μας στην προσπάθειά της να πετύχει τον στόχο… https://t.co/OdFDPs5YY6— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.