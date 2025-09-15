Άρχισε η κυκλοφορία των εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Euroleague.

Δύο εβδομάδες απομένουν ώστε να αρχίσει η νέα σεζόν της Euroleague, με τις ομάδες να συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει μίας ακόμη αγωνιστικής περιόδου όπου ο Ολυμπιακός θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τις εντός έδρας αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων» στο επίπεδο της Euroleague, με την ομάδα του Πειραιά να καλεί τον κόσμο να εξασφαλίσει τη θέση του δίπλα στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

