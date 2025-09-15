Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη, μέσα από το Gazzetta ευχαρίστησαν τη διοίκηση για τα φιλικά στην Αυστραλία. Αποστολή στη Μελβούρνη: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στη Μελβούρνη, εκεί όπου φέτος θα διεξαχθεί το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Έλληνες της Αυστραλίας να επιφυλάσσουν «θερμή» υποδοχή στην αποστολή των «πρασίνων» καθώς περίπου 500 άτομα έκαμαν ουρές για να γνωρίσουν τους παίκτες και να πάρουν ένα αυτόγραφο.

Μέσα από την κάμερα του Gazzetta, μερικοί από αυτούς είχαν την ευκαιρία να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την ομάδα, ευχαριστώντας παράλληλα τη διοίκηση για την απόφασή της να δώσει αγώνες στην Αυστραλία.

☘️ Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη μίλησαν στην κάμερα του Gazzetta ενόψει του Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»



Αποστολή στην Αυστραλία: @gkouvaris

#pao #paobc pic.twitter.com/oGF6mLQ4oV September 15, 2025

Θα υπάρξει επίσης η ευκαιρία στους φίλους του Παναθηναϊκού της Μελβούρνης, να γνωρίσουν και τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας. Το δεύτερο γκρουπ, με τους διεθνείς, τον Εργκίν Αταμάν καθώς και τον Ρισόν Χολμς θα ταξιδέψει στις 16/9 για τη Μελβούρνη.

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει Παρτίζαν (18/9 - 12:30) και 36ers Αδελαΐδας (21/9). Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση.