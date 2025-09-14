Η Παρί επικράτησε του Ολυμπιακού, στο δεύτερο φιλικό των Πειραιωτών στο «Νεόφυτος Χανδριώτης». Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης από την Παρί, μετά από τις βολές του Ναντίρ Ιφί. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν με τη μεταξύ τους αναμέτρηση τις υποχρεώσεις τους στο φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», με τον Ιφί να κρίνει το ματς.

Το φάουλ που κέρδισε από τον Σάσα Βεζένκοβ στα 10'' έκανε τη διαφορά. Ο Βεζένκοβ ήταν φυσικά ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, σκοράροντας 32 πόντους στην αναμέτρηση.

Επίσης πολύ καλός ήταν και ο Ντόντα Χολ, που πέτυχε 17 πόντους με 4/5 δίποντα, μάζεψε 9 ριμπάουντ και είχε και μία ασίστ.