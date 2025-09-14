Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε στο φινάλε του φιλικού του Ολυμπιακού με την Παρί, μετά τις διαμαρτυρίες για το φάουλ του Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Παρί, σε φιλικό που διεξήχθη στην Κύπρο στο πλαίσιο του «Νεόφυτος Χανδριώτης», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Σάσα Βεζένκοβ να φεύγουν απο το παρκέ με αποβολή στο φινάλε.

Ο Ναντίρ Ιφί πήρε ένα φάουλ στα 10'' πριν το τέλος, με το σκορ στο 87-87, από τον Σάσα Βεζένκοβ των 32 πόντων. Γεγονός που έφερε τις διαμαρτυρίες του φόργουορντ του Ολυμπιακού. Για τον Βεζένκοβ ήταν το πέμπτο φάουλ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να διαμαρτύρεται για την απόφαση. Οι διαιτητές τον χρέωσαν με δεύτερη τεχνική ποινή και τον κόουτς του Ολυμπιακού να πηγαίνει στα αποδυτήρια πριν το τέλος.