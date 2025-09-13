Ο Μαρκ Στέιν αναφέρει ότι ο Τζόρνταν Λόιντ βρίσκεται κοντά στο να γίνει παίκτης της Αναντολού Εφές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στέιν, ο Τζόρνταν Λόιντ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αναντολού Εφές, με τις δύο πλευρές να φαίνεται ότι πλησιάζουν σε συμφωνία για τη νέα σεζόν, παρά το ενδιαφέρον που έδειξε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 32χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στη Μονακό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με τη φανέλα των Μονεγάσκων έπαιξε 33 παιχνίδια της Euroleague όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 9 πόντους με 2,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 20:48 λεπτά εντός παρκέ.

Στο Μόντε Κάρλο βρισκόταν από το 2022 ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη φανέλα της Ζενίτ, του Ερυθρού Αστέρα αλλά και της Βαλένθια.

Στο EuroBasket 2025 έπαιξε ως παίκτης της Πολωνίας και κατά τη διάρκεια το τουρνουά είχε από 22,4 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.