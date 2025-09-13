Αναντολού Εφές: «Πλησιάζει στην Κωνσταντινούπολη ο Τζόρνταν Λόιντ»
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στέιν, ο Τζόρνταν Λόιντ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αναντολού Εφές, με τις δύο πλευρές να φαίνεται ότι πλησιάζουν σε συμφωνία για τη νέα σεζόν, παρά το ενδιαφέρον που έδειξε η Ρεάλ Μαδρίτης.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 32χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στη Μονακό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Με τη φανέλα των Μονεγάσκων έπαιξε 33 παιχνίδια της Euroleague όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 9 πόντους με 2,9 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 20:48 λεπτά εντός παρκέ.
Στο Μόντε Κάρλο βρισκόταν από το 2022 ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη φανέλα της Ζενίτ, του Ερυθρού Αστέρα αλλά και της Βαλένθια.
Στο EuroBasket 2025 έπαιξε ως παίκτης της Πολωνίας και κατά τη διάρκεια το τουρνουά είχε από 22,4 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.
Jordan Loyd is nearing an agreement to join Turkish power @AnadoluEfesSK after his breakout @EuroBasket, @TheSteinLine has learned.
Real Madrid faced too many hurdles to sign Loyd away from AS Monaco. Efes now close to adding Loyd to recent signees Cole Swider and Kai Jones. pic.twitter.com/v8AF8wnh1M— Marc Stein (@TheSteinLine) September 13, 2025
