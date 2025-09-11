Κλάιμπερν: «Έχω δουλέψει πολύ αυτό το καλοκαίρι και νιώθω πολύ καλά»

Έτοιμος για τη νέα πρόκληση με την Μπαρτσελόνα δηλώνει ο Γουίλ Κλάιμπερν.

Η Μπαρτσελόνα έχει ποντάρει το φετινό καλοκαίρι σε δύο μεταγραφές με... ιταλικό άρωμα, αφού έφερε στη Βαρκελώνη από την Μπολόνια τους Γουίλ Κλάιμπερν και Τόκο Σενγκέλια.

Με τον πρώτο να βρίσκεται ήδη στην προετοιμασία της ομάδας, μιας και ο Σενγκέλια βρισκόταν με τη Γεωργία στο EuroBasket 2025. Ο Σενγκέλια, μάλιστα, μίλησε για το τι πρέπει να περιμένουν οι φίλοι της Μπαρτσελόνα από εκείνον.

«Σκοπεύω να τα θυσιάσω όλα, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να κερδίζουμε. Έχω δουλέψει πολύ αυτό το καλοκαίρι και νιώθω πολύ καλά, έτοιμος να ξεκινήσω τη σεζόν» ανέφερε ο Κλάιμπερν.

Ο οποίος συνέχισε σχετικά με τον ρόλο του. «Δεν ξέρω ακόμα ποιος είναι αυτός στην ομάδα, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι ένας έμπειρος παίκτης, ένας ηγέτης που θα βοηθήσει τους συμπαίκτες του και την ομάδα. Δεν συμπεριφέρομαι ως σταρ, θέλω να φέρω ενέργεια» ήταν τα λόγια του 35χρονου Αμερικανού.