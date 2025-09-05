Μπαρτσελόνα: Νίκολας Λαπροβίτολα, η επιστροφή!
Τον Οκτώβριο του 2024 o Νίκολας Λαπροβίτολα είδε την τύχη να του γυρίζει την πλάτη καθώς στο ματς πρωταθλήματος της Liga Endesa μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια, υπέστη ρήξη χιαστού με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς.
Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους «μπλαουγκράνα», στερήθηκαν στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και τη από τον Μάρτιο και μετά τον Χουάν Νούνιεθ ο οποίος είχε πρόβλημα στον μηνίσκο του δεξιού του γονάτου με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση.
Πλέον τα πάντα ανήκουν στο παρελθόν καθώς αμφότεροι είναι έτοιμοι και διαθέσιμοι για τη νέα σεζόν. Μάλιστα όπως ανακοίνωσε η καταλανική ομάδα οι δύο παίκτες θα δώσουν κανονικά το «παρών» και στα παιχνίδια προετοιμασίας της Μπαρτσελόνας, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Παρί το ερχόμενο Σάββατο (6/9).
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) September 5, 2025
Nico Laprovittola i Juan Núñez obtenen l'alta mèdica i podran disputar el Barça - Paris Basketball d'aquest dissabte a Encamp 💪
Quina gran notícia! Bentornats, Nico i Juan 😍😍😍 pic.twitter.com/Px9J3KeOMQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.