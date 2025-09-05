Ο Νίκολας Λαπροβίτολα άφησε πίσω τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση ύστερα από 11 μήνες.

Τον Οκτώβριο του 2024 o Νίκολας Λαπροβίτολα είδε την τύχη να του γυρίζει την πλάτη καθώς στο ματς πρωταθλήματος της Liga Endesa μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια, υπέστη ρήξη χιαστού με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς.

Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους «μπλαουγκράνα», στερήθηκαν στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και τη από τον Μάρτιο και μετά τον Χουάν Νούνιεθ ο οποίος είχε πρόβλημα στον μηνίσκο του δεξιού του γονάτου με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση.

Πλέον τα πάντα ανήκουν στο παρελθόν καθώς αμφότεροι είναι έτοιμοι και διαθέσιμοι για τη νέα σεζόν. Μάλιστα όπως ανακοίνωσε η καταλανική ομάδα οι δύο παίκτες θα δώσουν κανονικά το «παρών» και στα παιχνίδια προετοιμασίας της Μπαρτσελόνας, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Παρί το ερχόμενο Σάββατο (6/9).