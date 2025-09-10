Εισιτήρια Final Four 2026: Πότε συνηθίζει η Euroleague να προχωρά στην πώλησή τους

Η Αθήνα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο μπασκετικό event ξανά μετά από 19 χρόνια και ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Πότε παραδοσιακά διατίθενται τα εισιτήρια για το κοινό; Το Gazzetta έχει τις απαντήσεις...

Η EuroLeague ανακοίνωσε και επίσημα πως το Final Four της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025 - 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το TELEKOM CENTER Athens.

Η κορυφαία διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο TELEKOM CENTER Athens, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός στις 24 Μαΐου. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα φιλοξενεί Final Four, μετά το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η διοργάνωση επιστρέφει στο εμβληματικό γήπεδο, όπου ο Παναθηναϊκός έραψε το τέταρτο αστέρι στην φανέλα του.

Οι φίλαθλοι, όπως είναι λογικό, αναμένουν διακαώς την ανακοίνωση για τα πολυπόθητα εισιτήρια που θα τους δώσουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτή τη μαγευτική εμπειρία από κοντά. Παραδοσιακά, όταν είναι από νωρίς γνωστή η πόλη διεξαγωγής, όλο και πιο νωρίς τίθενται σε κυκλοφορία και τα «μαγικά» χαρτάκια. Η γενικότερη κατέυθυνση που ακολουθεί η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είναι είτε τον Νοέμβιο είτε τον Δεκέμβριο να δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να κάνει την αγορά του.

H ιδιάζουσα περίπτωση του Άμπου Ντάμπι

Η ανακοίνωση για την διεξαγωγή του Final Four στο Άμπου Ντάμπι το 2025, όπου η Φενέρμπαχτσε στέφθηκε πρωταθλήτρια, καθυστέρησε πάρα πολύ. Στις 28 Ιανουαρίου της ίδια χρονιάς έγινε επίσημη η είδηση και γι' αυτόν τον λόγο καθυστέρησε και η κυκλοφορία για τα εισιτήρια. Μέσα Φεβρουαρίου το κοινό μπόρεσε να έχει την ευκαιρία να κλείσει μία θέση για το φαντασμαγορικό event.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην περίπτωση του Βελιγραδίου το 2022, όταν στις 4 Μαρτίου το Final Four του Βερολίνου αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης της πανδημίας και των υγειονομικών μέτρων που είχαν επιβληθεί στη γερμανική πρωτεύουσα και αποφασίστηκε να ταξιδέψει στη Stark Arena του Βελιγραδίου, στη Σερβία. Λόγω της τεράστιας καθυστέρησης, όπως είναι λογικό, τα εισιτήρια έγιναν διαθέσιμα τον Απρίλιο, σχεδόν έναν μήνα πριν το γεγονός. Αντιθέτως, το 2018 που έλαβε ξανά χώρα στην σερβική πρωτεύουσα, από τον Σεπτέμβριο ο κόσμος μπορούσε να κλείσει θέση.

Φυσικά, εξαιρέση αποτελεί και το Final Four της Κολωνίας το 2021 που έγινε χωρίς κόσμο λόγω των περιορισμών του Covid-19, ενώ το 2020 δεν έγινε καν.