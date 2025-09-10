EuroLeague, Παναθηναϊκός: Οι μνήμες του 2007 που οδήγησαν στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας το 2026

Η EuroLeague αποφάσισε να κάνει πράξη ξανά το Final Four στην Αθήνα το 2026 και οι μνήμες γυρίζουν αυτόματα στον Μάιο του 2007. Τότε που το ΟΑΚΑ μετατράπηκε στο απόλυτο «πράσινο» κάστρο και ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έραβε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η Αθήνα είναι η εκλεκτή οικοδέσποινα του Final Four της EuroLeague για το 2026 και ετοιμάζεται να βάλει τα... καλά της για να υποδεχθεί όλον τον μπασκετικό κόσμο στην πρωτεύουσα για να απολαύσει το υπέρλαμπρο event. Η εικόνα του TELEKOM CENTER Athens γεμάτου και «καταπράσινου» θα ξαναζωντανέψει στο μυαλό των φιλάθλων για να φέρει.. θύμησες από την τελευταία φορά που το Final Four διεξήχθη στη χώρα μας, τον Μάιο του 2007.

Εκείνη τη σεζόν, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έραψε το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, νικώντας σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς όλων την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91.

Τα εντυπωσιακά ρεκόρ

Οι «πράσινοι» είχαν γεμίσει το γήπεδο και το TELEKOM CENTER Athens... έβραζε από νωρίς κάνοντας μάλιστα ρεκόρ προσέλευσης με 73.452 φιλάθλους να δίνουν το «παρών» στα παιχνίδια, το πολυπληθέστερο δηλαδή Final Four στην ιστορία, που δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι σήμερα. Το τριφύλλι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μοναδική ευκαιρία μπροστά στον κόσμο του να... ράψει το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του και να επιστρέψει στην κορυφή ξανά μετά από πέντε χρόνια.

Παράλληλα, τότε καταγράφηκε και το ρεκόρ με τις περισσότερες βολές σε τελικό (38/46), ενώ ισοφαρίστηκε κι εκείνο της κορυφαίας επίδοσης δεύτερης περιόδου με 28 πόντους από τον Παναθηναϊκό.

Αυτό συνέβη κι ας είχε χάσει ο Παναθηναϊκός το προηγούμενο καλοκαίρι δύο στυλοβάτες της περιφέρειάς του, τον Βασίλη Σπανούλη που μετακόπισε στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Χιούστον Ρόκετς και τον Γιάκα Λάκοβιτς για την ανεβασμένη Μπαρτσελόνα. Ο «Ζοτς» είχε, όμως μπροστά του μία σημαντική αποστολή. Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης και το κατάφερε στις 6 Μαΐου ανήμερα των 27ων γενεθλίων του Δημήτρη Διαμαντίδη.

Ο κρίσιμος τελικός

Παρά την αποχώρηση, λοιπόν, δύο βασικών του γκαρντ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη σεζόν με εντυπωσιακό σερί 11 νικών, ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 11-3, κυριάρχησε στο Top 16 (5-1) και στα playoffs απέκλεισε τη Ντιναμό Μόσχας με 2-0. Η πρόκριση στο Final Four ήρθε φυσικά, αφού έριξε στο... καναβάτσο την Ταού Κεράμικα (Μπασκόνια) με 67-53. Μάλιστα το σκηνικό ολοκληρώθηκε ιδανικά με τον Νίκο Γκάλη, ως τιμώμενο πρόσωπο για τα 50 χρόνια του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, να παρακολουθεί από τις εξέδρες το τριφύλλι να φτάνει στη κατάκτηση του τροπαίου.

Η κάτοχος του τίτλου ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Έτορε Μεσίνα, που είχε φτάσει ως εκεί αποκλείοντας στον ημιτελικό τη Μάλαγα, ήταν πέρα για πέρα ανταγωνιστική. Με ηγέτη τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός στον τελικό με 23 πόντους, οι Ρώσοι έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό πηγαίνοντας κόντρα στα προγνωστικά που ήθελαν ένα κλειστό και αμυντικό ματς.

Από την πλευρά τους, οι «πράσινοι» είχαν πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Ραμούνας Σισκάουσκας ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους (και ρεκόρ 12/17 βολές), ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς πρόσθεσε 16, ο Μάικ Μπατίστ και ο Μίλος Βούγιανιτς πέτυχαν από 12, ενώ ο Νίκος Χατζηβρέττας συμπλήρωσε 10. Στο τέλος, όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 93-91. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, με 15 πόντους (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5/6 βολές), 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 22 βαθμούς αξιολόγησης, έκανε το τέλειο δώρο γενεθλίων στον εαυτό του, τον τίτλο του MVP του Final Four.

Από εκείνη τη μαγική βραδιά του 2007 στο ΟΑΚΑ μέχρι σήμερα έχουν περάσει κάτι λιγότερο από δύο δεκαετίες, όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού να σηκώνει το τρόπαιο μπροστά στο δικό του κοινό παραμένει ανεξίτηλη. Τώρα, με το Final Four να επιστρέφει ξανά στην Αθήνα, το ερώτημα είναι αν η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί ή τι καινούργιο επιφυλάσσει για την χώρα μας;