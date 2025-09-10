Ήταν αναμενόμενο και έγινε και πράξη καθώς ο Στέφαν Γιόβιτς επιστρέφει στα παρκέ της Euroleague, φορώντας για δεύτερη φορά στην καριέρα του τη φανέλα της Μπάγερν.

Ύστερα από έξι χρόνια ο Στέφαν Γιόβιτς επιστρέφει στο Μόναχο προκειμένου να αγωνιστεί στην Μπάγερν!

Ο Σέρβος γκαρντ αναμένεται να καλύψει το «κενό» που αφήνει ο σοβαρός τραυματισμός του Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός για τη φετινή σεζόν.

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 34χρονου γκαρντ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 2025-26.

Στο Eurobasket μέτρησε κατά μέσο όρο 3.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ, ενώ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς είχε αντίστοιχα με τη φανέλα της Βαλένθια 3.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 4.3 τελικές πάσες στην Liga Endesa.