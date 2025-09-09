Ο Στέφαν Γιόβιτς αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ της Euroleague καθώς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ρόκας Γιοκουμπάιτις σήμανε συναγερμό στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου όσον αφορά τη θέση του πόιντ γκαρντ καθώς «βγήκε» αμέσως στην αγορά προκειμένου να «γεμίσει» το κενό του Λιθουανού.

Όπως ανέφερε το «BasketNews» ο «εκλεκτός» του Γκόρντον Χέρμπερτ για τη θέση του πλέι μέικερ δεν είναι άλλος από τον Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε άδοξα τις υποχρεώσεις του στο Eurobasket με την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Ο 34χρονος γκαρντ φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει με τους Βαυαρούς ενόψει της σεζόν 2025-26. Στο Eurobasket μέτρησε κατά μέσο όρο 3.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ, ενώ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς είχε αντίστοιχα με τη φανέλα της Βαλένθια 3.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 4.3 τελικές πάσες στην Liga Endesa.