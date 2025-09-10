Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Τρέι Λάιλς για έναν χρόνο.

Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τρέι Λάιλς (2,06 μ.) να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο. Ο Καναδός, με εμπειρία 662 παιχνιδιών στο NBA, έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή ψηλών της «Βασίλισσας».

Ο 29χρονος φόργουορντ την τελευταία δεκαετία έχει αγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους Γιούτα Τζαζ (2015-2017), τους Ντένβερ Νάγκετς (2017-2019), τους Σαν Αντόνιο Σπερς (2019-2021), τους Ντιτρόιτ Πίστονς (2021-2022) και τα τελευταία τρία χρόνια στους Σακραμέντο Κινγκς (2022-2025).

Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής την περασμένη σεζόν με τους Κινγκς είχε 6,5 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 19,6 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής. Το 2016 και το 2017 είχε επιλεγεί να συμμετάσχει στο BBVA Rising Stars Challenge του All-Star Weekend.