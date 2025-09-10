Πότε διεξάγεται το Final Four: Οι ημερομηνίες που ανακοίνωσε η Euroleague

Αυτό είναι το τριήμερο όπου θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague στην Αθήνα το 2026.

Όπως έγινε και επίσημα γνωστό, ύστερα από 19 ολόκληρα χρόνια, το Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, με τον τίτλο του πρωταθλητή για τη σεζόν 2025-26 να αναμένεται να κριθεί στο Athens Telekom Center.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της Euroleague, η Αθήνα αναμένεται να φιλοξενήσει τους πιο κρίσιμους αγώνες της σεζόν το τριήμερο από 22 Μαΐου (Παρασκευή) έως και τις 24 (Κυριακή) του ίδιου μήνα.

Υπενθυμίζουμε ότι το Final Four είχε διεξαχθεί ξανά στην ελληνική πρωτεύουσα το 2007, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την τέταρτη Euroleague του.