Πότε διεξάγεται το Final Four: Οι ημερομηνίες που ανακοίνωσε η Euroleague
Όπως έγινε και επίσημα γνωστό, ύστερα από 19 ολόκληρα χρόνια, το Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, με τον τίτλο του πρωταθλητή για τη σεζόν 2025-26 να αναμένεται να κριθεί στο Athens Telekom Center.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της Euroleague, η Αθήνα αναμένεται να φιλοξενήσει τους πιο κρίσιμους αγώνες της σεζόν το τριήμερο από 22 Μαΐου (Παρασκευή) έως και τις 24 (Κυριακή) του ίδιου μήνα.
Υπενθυμίζουμε ότι το Final Four είχε διεξαχθεί ξανά στην ελληνική πρωτεύουσα το 2007, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την τέταρτη Euroleague του.
Kalimera 🇬🇷— EuroLeague (@EuroLeague) September 10, 2025
Euroleague Basketball is proud to announce that the 2026 EuroLeague Final Four will take place in Athens! #EuroLeague #FinalFour #Athens pic.twitter.com/9pQSVuGb1C
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.