Στα χέρια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατέληξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο του κορυφαίου πρεσβευτή του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης One Team της EuroLeague

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κατέκτησε μια ξεχωριστή διάκριση, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος πρεσβευτής του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης One Team της EuroLeague για τη σεζόν 2024-25.

Ο διεθνής Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR, γνωστός για την κοινωνική του δράση και τον χαρακτήρα του, τιμήθηκε για τη συμβολή και την προσφορά του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς αυτή η διάκριση ήρθε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το μήνυμα του Ερνανγκόμεθ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παίρνω αυτό το βραβείο ξανά! Είναι ένα από τα βραβεία για τα οποία είμαι πολύ περήφανος. Ήταν και πάλι μια εξαιρετική χρονιά. Ευχαριστώ πραγματικά όλα τα παιδιά, που είναι μαζί μου, όλους όσοι με υποστηρίζουν. Κάθε προποντή, τον Αρτέμη, την Ξένια, τον Πάρη και όλους όσοι με βοήθησαν πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα ξανά, κάθε εβδομάδα για τα παιδιά και με τα παιδιά, με όλους τους PAO Fans. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους πο9υ με βοηθήσατε να πάρω αυτό το βραβείο. Τα ξαναλέμε την επόμενη σεζόν. Γειά σας».