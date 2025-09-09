Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι σε φιλικό στο Telekom Center Athens το μεσημέρι της Τετάρτης (10/09, 13:30).

Το τεχνικό επιτελείο των «πράσινων», όσο και η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους.

Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό για το τριφύλλι, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» έχουν δώσει ως τώρα δυο φιλικά με τον BIKO Falcons στα Γιάννενα κατά την διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους και ένα με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.