Παίκτης της Μονακό είναι και επίσημα ο Νεμάνια Νέντοβιτς που αποχώρησε από τον Ερυθρό Αστέρα.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τον Ερυθρό Αστέρα βρήκε ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Όπως ανέφεραν τα σερβικά μέσα, ο έμπειρος γκαρντ συμφώνησε με την Μονακό και ανακοινώθηκε από την ομάδα του Σπανούλη.

Με αυτόν τον τρόπο προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στην περιφέρεια της Μονακό που πέρυσι ήταν φιναλίστ της Euroleague και του γαλλικού πρωταθλήματος.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μετράει 229 παιχνίδια στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 12.3 πόντους, 3 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ ενώ σουτάρει με 50% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 83% στις βολές.