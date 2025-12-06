Ντιζόν - Μονακό 86-99: Εύκολο «διπλό» για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη
Η Μονακό δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Ντιζόν, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει άνετα το διπλό (86-99) και να παραμένει στην πρώτη θέση, μαζί με την Βιλερμπάν.
Από την αρχή η Μονακό είχε τον έλεγχο, με την Ντιζόν να μειώνει στην τρίτη περίοδο (68-73), όμως στην τέταρτη να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό των Μονεγάσκων του Βασίλη Σπανούλη.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Μονακό ανέβηκε στο 8-2 και παραμένει στην πρώτη θέση μαζί με την Βιλερμπάν, ενώ η Ντιζόν υποχώρησε στο 3-7.
Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, καθώς από 14 είχαν οι Άλφα Ντιάλο, Νίκολα Μίροτιτς και Έλι Οκόμπο, 11 πρόσθεσε ο Μάθιου Στράζελ και από 10 οι Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Γιοάν Μουκουντού. Ο Μάικ Τζέιμς έμεινε εκτός από τον Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να πάρει ανάσες.
Για την Ντιζόν ο Γκρέγκορ Χρόβατ είχε 22 πόντους ο ο Κουέντιν Λοσερ 19, όμως δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα τους.
Η Μονακό ετοιμάζεται για μια δύσκολη αναμέτρηση την Παρασκευή (12/12), καθώς θα υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε στο Πριγκιπάτο.
Τα δεκάλεπτα: 13-23, 33-45, 68-73, 86-99.
