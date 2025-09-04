Κάτοικος... Πριγκιπάτου θα γίνει ο Νεμάνια Νέντοβιτς καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Μετά το «διαζύγιό» του με τον Ερυθρό Αστέρα, ο άλλοτε παίκτης (και) του Παναθηναϊκού έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και δεν άργησε να τον βρει!

Όπως ανέφεραν τα σερβικά μέσα, ο έμπειρος γκαρντ συμφώνησε με την Μονακό όπου αναμένεται να βρεθεί την επόμενη χρονιά.

Κάτι που σημαίνει ότι θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο έχει αντιμετωπίσει ουκ ολίγες φορές στην καριέρα του, ακόμα και σε ντέρμπι «αιωνίων» αντιπάλων!

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μετράει 229 παιχνίδια στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 12.3 πόντους, 3 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ ενώ σουτάρει με 50% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 83% στις βολές.