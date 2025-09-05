Ο Μάριους Γκριγκόνις ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή στην ενεργό δράση και απένειμε κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ύστερα από 10 δύσκολους μήνες, με επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, με πολλές θεραπείες και αρκετά πισωγυρίσματα στην αγωνιστική του επάνοδο, ο Μάριους Γκριγκόνις ολοένα και πλησιάζει στην επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Άλλωστε κατά τη διάρκεια της «πρώτης» των «πρασίνων», ο Λιθουανός γκαρντ είπε ότι νιώθει καλά τώρα χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο της επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR.

Πάντως δεν θα αργήσει. Και ο ίδιος ανυπομονεί για ένα πράγμα: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας φίλοι του Παναθηναϊκού! Είστε έτοιμοι;» ήταν η σχετική του ατάκα στα social media της «πράσινης» ΚΑΕ και απένειμε κάλεσμα ώστε να προμηθευτούν εισιτήρια για όλα τα ματς της σεζόν 2025-26.